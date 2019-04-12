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Заявили об угрозах: МИД Литвы вручил ноту России 

Рамблер + ещё 3 20 минут назад
МИД Литвы вручил России ноту протеста из-за угроз, поступивших сотрудникам литовского посольства в Москве, передает «Интерфакс».
«31 марта в посольство Литвы в Москве поступило письмо с угрозами и призывом к сотрудникам посольства и членам их семей в течение месяца покинуть Москву, связанное с вынесением Вильнюсским окружным судом обвинительного приговора в "деле 13 января ", — сообщили в литовском МИД.
По словам представителя МИД Литвы, письмо с угрозами было подписано организацией «Ветераны России».
Ранее посольство Литвы с России заявляло, что обратилось в российский МИД с просьбой обеспечить безопасность сотрудников посольства Литвы в Москве и членов их семей, однако официальной реакции от российских дипломатов не последовало.
Накануне сообщалось, что посол Литвы в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций из-за «уязвимости», вызванной в том числе угрозами в связи с приговором по делу «13 января».
В конце марта суд в Вильнюсе признал виновными в военных преступлениях бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова по «делу 13 января» 1991 года, когда советские власти попытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. Тогда погибли 14 человек, более тысячи пострадали.
Комментарии113
В мире , Видео , Конфликты , Политика , Прибалтика , Дмитрий Язов , МИД , Интерфакс , Литва , Москва
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