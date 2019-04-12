Заявили об угрозах: МИД Литвы вручил ноту России

МИД Литвы вручил России ноту протеста из-за угроз, поступивших сотрудникам литовского посольства в Москве , передает «Интерфакс».

«31 марта в посольство Литвы в Москве поступило письмо с угрозами и призывом к сотрудникам посольства и членам их семей в течение месяца покинуть Москву, связанное с вынесением Вильнюсским окружным судом обвинительного приговора в "деле 13 января ", — сообщили в литовском МИД.

По словам представителя МИД Литвы, письмо с угрозами было подписано организацией «Ветераны России».

Ранее посольство Литвы с России заявляло, что обратилось в российский МИД с просьбой обеспечить безопасность сотрудников посольства Литвы в Москве и членов их семей, однако официальной реакции от российских дипломатов не последовало.

Накануне сообщалось, что посол Литвы в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций из-за «уязвимости», вызванной в том числе угрозами в связи с приговором по делу «13 января».