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Литва вручила России ноту протеста 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Министерство иностранных дел Литвы вручило представителю посольства России в Вильнюсе ноту протеста в связи с угрозами, якобы поступившими в адрес сотрудников литовского представительства в Москве и их семьям.
«31 марта в посольство Литвы в Москве поступило письмо с угрозами и призывом к сотрудникам посольства и членам их семей в течение месяца покинуть Москву, связанное с вынесением Вильнюсским окружным судом обвинительного приговора в «деле 13 января», — сообщает «Интерфакс».
По словам представителей МИДа Литвы, письмо пришло от имени организации «Ветераны России», членами которой являются ветераны спецслужб. Также сообщается, что посольство обращалось в МИД России с просьбой провести расследование и обеспечить безопасность дипломатам, но с российской стороны «до сих пор не поступило никакой официальной реакции».
Ранее МИД Литвы отозвал своего посла в России Рямигиюса Мотузаса, посчитав его «уязвимым» после получения угроз в адрес членов литовского посольства.
Напомним, в конце марта по «делу 13 января» суд в Литве признал виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в 1991 году, бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и назначил ему 10 лет лишения свободы. После этого СК России возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда за вынесение заведомо неправосудного приговора.
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В мире , Видео , Конфликты , Политика , Прибалтика , Дмитрий Язов , МИД , СКР , Интерфакс , Вильнюс , Литва , Москва
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