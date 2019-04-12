Порошенко и Зеленскому оставили только одну дату для дебатов

На стадионе «Олимпийский» в Киеве, где один из кандидатов в президенты Украины Петр Порошенко 14 апреля намеревался провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским , в этот день состоится другое мероприятие. Об этом сообщил основатель сервиса по продаже билетов Максим Плахтий на своей странице в Facebook в пятницу, 12 апреля. Таким образом, из двух заявленных администрации стадиона дат дебатов между участниками президентской гонки остается только 19 апреля.

По его информации, в период с 13:30 до 14:40 там действительно пройдут дебаты. «А именно панельная дискуссия представителей билетных операторов в рамках форума Kyiv Music Days 2019 (сетевой форум участников рынка концертной индустрии — прим. „Ленты.ру“)», — говорится в сообщении.

Плахтий обратился к Порошенко и Зеленскому, попросив их «не запутывать граждан» и не срывать запланированное мероприятие. «Ведь люди идут послушать нас, а не вас!» — отметил он.

10 апреля стало известно о том, что администрация «Олимпийского» в Киеве получила разные запросы по поводу даты дебатов между участниками президентской гонки. От представителя Порошенко поступил запрос на проведение мероприятия 14 и 19 апреля. Представитель Зеленского попросил забронировать стадион на 19 апреля. Уточнялось, что руководство площадки ведет переговоры с обеими сторонами.

Таким образом, кандидаты пока не договорились по дате дебатов. Сначала Порошенко заявил, что хотел бы провести мероприятие в «Олимпийском» 14 апреля. Затем Зеленский в одном из своих видеообращений к подписчикам назвал дату 19 апреля — это последняя пятница перед повторным голосованием, согласно закону, дебаты должны проводиться именно в этот день. Порошенко ответил, что согласен на то же число. Однако после этого в его штабе заявили, что президент все же настаивает на 14 апреля и будет ждать Зеленского на стадионе, а 19 апреля собирается прийти в студию телеканала «Общественный».