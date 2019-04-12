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Порошенко и Зеленскому оставили только одну дату для дебатов 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
На стадионе «Олимпийский» в Киеве, где один из кандидатов в президенты Украины Петр Порошенко 14 апреля намеревался провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским, в этот день состоится другое мероприятие. Об этом сообщил основатель сервиса по продаже билетов Максим Плахтий на своей странице в Facebook в пятницу, 12 апреля. Таким образом, из двух заявленных администрации стадиона дат дебатов между участниками президентской гонки остается только 19 апреля.
По его информации, в период с 13:30 до 14:40 там действительно пройдут дебаты. «А именно панельная дискуссия представителей билетных операторов в рамках форума Kyiv Music Days 2019 (сетевой форум участников рынка концертной индустрии — прим. „Ленты.ру“)», — говорится в сообщении.
Плахтий обратился к Порошенко и Зеленскому, попросив их «не запутывать граждан» и не срывать запланированное мероприятие. «Ведь люди идут послушать нас, а не вас!» — отметил он.
10 апреля стало известно о том, что администрация «Олимпийского» в Киеве получила разные запросы по поводу даты дебатов между участниками президентской гонки. От представителя Порошенко поступил запрос на проведение мероприятия 14 и 19 апреля. Представитель Зеленского попросил забронировать стадион на 19 апреля. Уточнялось, что руководство площадки ведет переговоры с обеими сторонами.
Таким образом, кандидаты пока не договорились по дате дебатов. Сначала Порошенко заявил, что хотел бы провести мероприятие в «Олимпийском» 14 апреля. Затем Зеленский в одном из своих видеообращений к подписчикам назвал дату 19 апреля — это последняя пятница перед повторным голосованием, согласно закону, дебаты должны проводиться именно в этот день. Порошенко ответил, что согласен на то же число. Однако после этого в его штабе заявили, что президент все же настаивает на 14 апреля и будет ждать Зеленского на стадионе, а 19 апреля собирается прийти в студию телеканала «Общественный».
7 апреля ЦИК Украины опубликовал итоги первого тура президентских выборов. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Lenta.ru
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