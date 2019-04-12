Меркель подчеркнула важность политического урегулирования в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что урегулирования ситуации в Донбассе возможно достичь исключительно политическими методами при соблюдении Минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо продолжать политический процесс… Это единственный путь, который позволит продвинуться вперёд», — заявила Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим главой Украины Петром Порошенко.

При этом она отметила важную роль России в переговорах по решению кризиса на востоке Украины.

Оценивая проведённые на Украине реформы, канцлер ФРГ выразила мнение, что страна ещё «не находится в конце пути».