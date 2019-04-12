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Меркель подчеркнула важность политического урегулирования в Донбассе 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что урегулирования ситуации в Донбассе возможно достичь исключительно политическими методами при соблюдении Минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.
«Необходимо продолжать политический процесс… Это единственный путь, который позволит продвинуться вперёд», — заявила Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим главой Украины Петром Порошенко.
При этом она отметила важную роль России в переговорах по решению кризиса на востоке Украины.
Оценивая проведённые на Украине реформы, канцлер ФРГ выразила мнение, что страна ещё «не находится в конце пути».
Ранее в МИД Франции призвали украинские власти восстановить нормандский формат после президентских выборов.
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В мире , Европа , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Ангела Меркель , МИД , Германия
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