Получивший право въезжать на Украину актер из «Сватов» посетил Крым

Российский актер Федор Добронравов , которому ранее отменили запрет на посещение Украины , выступил в керченском дворце культуры "Корабел", сообщает УНИАН со ссылкой на "Крым. Реалии".

Отмечается, что там он 8 апреля исполнил роль в спектакле "Ловушка для мужа". Через два дня, 10 апреля, он выступил в этом же спектакле "Музыкальном театре Крыма".

Данную информацию подтвердили в севастопольском театре, однако агент артиста не смогла уточнить, выступал ли он в Крыму.