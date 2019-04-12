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Получивший право въезжать на Украину актер из «Сватов» посетил Крым 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российский актер Федор Добронравов, которому ранее отменили запрет на посещение Украины, выступил в керченском дворце культуры "Корабел", сообщает УНИАН со ссылкой на "Крым. Реалии".
Отмечается, что там он 8 апреля исполнил роль в спектакле "Ловушка для мужа". Через два дня, 10 апреля, он выступил в этом же спектакле "Музыкальном театре Крыма".
Данную информацию подтвердили в севастопольском театре, однако агент артиста не смогла уточнить, выступал ли он в Крыму.
Ранее сообщалось, что СБУ обжалует разрешение на въезд Добронравову.
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В мире , Украина , Федор Добронравов , СБУ , УНИАН , Республика Крым
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