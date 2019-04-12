Украина объявила в розыск капитана российского судна «Норд»

Украина объявила в розыск капитана российского судна «Норд».

Такое решение Оболонский районный суд Киева принял после того, как Владимир Горбенко в очередной раз не пришёл на заседание, говорится в Telegram-канале прокуратуры страны.

25 марта прошлого года украинские пограничники задержали в Азовском море судно под флагом России. Также в участки были доставлены 10 членов экипажа. 9 из них через 7 месяцев в результате обмена смогли вернуться в Крым.

Капитану «Норда» тогда не удалось вернуться в Россию. На Украине его обвиняют в незаконном занятии водным добывающим промыслом и нарушении порядка въезда на «временно оккупированную территорию». В настоящее время Владимир Горбенко находится в Крыму, куда он вернулся по российскому паспорту.