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Украина объявила в розыск капитана российского судна «Норд» 

Говорит Москва + ещё 3 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украина объявила в розыск капитана российского судна «Норд».
Такое решение Оболонский районный суд Киева принял после того, как Владимир Горбенко в очередной раз не пришёл на заседание, говорится в Telegram-канале прокуратуры страны.
25 марта прошлого года украинские пограничники задержали в Азовском море судно под флагом России. Также в участки были доставлены 10 членов экипажа. 9 из них через 7 месяцев в результате обмена смогли вернуться в Крым.
Капитану «Норда» тогда не удалось вернуться в Россию. На Украине его обвиняют в незаконном занятии водным добывающим промыслом и нарушении порядка въезда на «временно оккупированную территорию». В настоящее время Владимир Горбенко находится в Крыму, куда он вернулся по российскому паспорту.
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В мире , Конфликты , Украина , Генпрокуратура РФ
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