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Глава КНДР решил провести третий саммит с Трампом 

ТК «Звезда» + ещё 13 32 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Вместе с тем, Ким Чен Ын отметил, что намерен быть терпеливым в ожидании ответа от США.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что готов провести третий раунд переговоров с президентом США Дональдом Трампом. При этом он добавил, что намерен дожидаться ответа от Вашингтона до конца 2019 года. С таким сообщением он выступил в пятницу, 12 апреля, в ходе своего программного выступления перед депутатами Верховного народного собрания.
«Если мы хотим провести третью встречу на высшем уровне с правильным отношением и правильным методом расчетов, которым мы готовы поделиться с партнерами, то мы хотели бы попробовать еще раз», — отметил он.
Как уточняет агентство Yonhap, Ким Чен Ын не стал объяснять, что будет, если США на дадут ответ до установленного им срока.
В свою очередь северокорейский лидер добавил, что до конца года «будет терпеливым». Но, добавил Ким Чен Ын, для проведения саммита необходимо сначала найти «конструктивные решения» с целью улучшения отношений.
Что же касается его личных отношений с президентом США, то они остаются хорошими, заключил он.
Ранее глава Министерства иностранных дел КНДР Ли Ен Хо поделился подробностями переговоров президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына во время саммита в Ханое.
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Комментарии1
В мире , Азия , США , Чен Ким , Дональд Трамп , КНДР
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