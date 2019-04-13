Глава КНДР решил провести третий саммит с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что готов провести третий раунд переговоров с президентом США Дональдом Трампом . При этом он добавил, что намерен дожидаться ответа от Вашингтона до конца 2019 года. С таким сообщением он выступил в пятницу, 12 апреля, в ходе своего программного выступления перед депутатами Верховного народного собрания.

«Если мы хотим провести третью встречу на высшем уровне с правильным отношением и правильным методом расчетов, которым мы готовы поделиться с партнерами, то мы хотели бы попробовать еще раз», — отметил он.

Как уточняет агентство Yonhap, Ким Чен Ын не стал объяснять, что будет, если США на дадут ответ до установленного им срока.

В свою очередь северокорейский лидер добавил, что до конца года «будет терпеливым». Но, добавил Ким Чен Ын, для проведения саммита необходимо сначала найти «конструктивные решения» с целью улучшения отношений.

Что же касается его личных отношений с президентом США, то они остаются хорошими, заключил он.

Ранее глава Министерства иностранных дел КНДР Ли Ен Хо поделился подробностями переговоров президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына во время саммита в Ханое.