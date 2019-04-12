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Штаб Зеленского прокомментировал его перепалку с Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал его перепалку с Петром Порошенко.
По словам Разумкова, поведение Зеленского связано с тем, что он "сам по себе" является эмоциональным человеком. Представитель штаба также попросил украинцев представить себя в той ситуации, в которой находится кандидат.
"Если бы наши телезрители столкнулись с тем объемом грязи, который ежедневно, ежеминутно выливается на него… они были бы еще более эмоциональными и жесткими в высказываниях", — цитирует Разумкова УНИАН.
Ранее Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и по телефону предложил Зеленскому приехать на дебаты. Тот отказался, отметив, что находится на пути во Францию. Кандидаты начали спорить и перебивать друг друга, после чего Зеленский положил трубку.
Тимошенко высказалась о перепалке Порошенко и Зеленского
На Украине 31 марта прошли выборы президента. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Второй тур назначен на 21 апреля, в нем примут участие Порошенко и Зеленский.
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , УНИАН
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