Штаб Зеленского прокомментировал его перепалку с Порошенко

По словам Разумкова, поведение Зеленского связано с тем, что он "сам по себе" является эмоциональным человеком. Представитель штаба также попросил украинцев представить себя в той ситуации, в которой находится кандидат.

"Если бы наши телезрители столкнулись с тем объемом грязи, который ежедневно, ежеминутно выливается на него… они были бы еще более эмоциональными и жесткими в высказываниях", — цитирует Разумкова УНИАН.

Ранее Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и по телефону предложил Зеленскому приехать на дебаты. Тот отказался, отметив, что находится на пути во Францию. Кандидаты начали спорить и перебивать друг друга, после чего Зеленский положил трубку.

На Украине 31 марта прошли выборы президента. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Второй тур назначен на 21 апреля, в нем примут участие Порошенко и Зеленский.