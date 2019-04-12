Полный тезка: Михаил Горбачев выдвинулся в парламент Индонезии

Издание TRT World рассказало об индонезийском экологе по имени Михаил Горбачев Дом, который решил баллотироваться в Совет народный представителей Индонези.

32-летний Горбачев рассказал, что его родители ждали дочь, появление на свет мальчика стало сюрпризом, поэтому имя для него заранее не придумали.

@gorba_psi

Его отец, сотрудник правоохранительных органов , прочитал в газете о советском лидере Михаиле Горбачеве. В то время Горбачев продвигал реформы гласности и перестройки и вел переговоры с США по контролю над ядерными вооружениями.

«Мой папа его большой поклонник, поэтому он дал мне это имя», — пояснил Михаил Горбачев Дом.

Горбачев — католик, представитель религиозного меньшинства в стране, где большинство жителей исповедуют ислам. Своей победой он хочет доказать, что большая часть избирателей «не приемлют ненавистнических высказываний и нетерпимости»

Мужчина рассчитывает, что его имя поможет ему в предвыборной кампании.

«Я так рад, что меня так зовут, люди меня точно запомнят. Я думаю, что я единственный Михаил Горбачев в Индонезии», — отметил он.

Выборы в Индонезии пройдут 17 апреля.

Ранее СМИ рассказали о египетском Путине. По данным канала «360», журналист Момен Мохтар выучил в египетском университете русский язык, был участником группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» и писал о последних событиях на Украине. В 2016 году у Мохтара родился сын и родители решили назвать его Путиным, так как восторгаются российским президентом.

Журналист пожаловался, что ему постоянно угрожают в соцсетях из-за имени его сына, а Украина по этой же причине внесла его в черный список и запретила въезд на свою территорию.