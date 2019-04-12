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Политик из Индонезии Михаил Горбачев поборется за место в парламенте страны 

Р-Спорт + ещё 4 27 минут назад
Фото: EPA
Индонезийский политик Михаил Горбачев, названный в честь бывшего президента СССР, выдвинул свою кандидатуру на парламентских выборах в Индонезии, которые пройдут в стране 17 апреля, сообщает агентство Франс Пресс.
@gorba_psi
Молодой политик по имени Михаил Горбачев Дом (Mikhail Gorbachev Dom), занимавшийся в прошлом исследованиями в области окружающей среды, родился в 1986 году. По его словам, его родители были уверены, что у них родится девочка, поэтому имени для мальчика не подготовили. Около недели мать и отец не обращались к новорожденному по имени, но потом заметили в газете имя Горбачева.
"Мой отец посчитал, что это будет классное имя, он (Горбачев) был влиятельным лидером Советского Союза, поэтому они подумали, что нужно дать сыну это имя", — рассказал Горбачев агентству.
Индонезиец считает, что сейчас, когда он занимается политикой, его имя "работает в его пользу". "Люди никогда не забывают это имя, даже если они не могут вспомнить моего лица", — отметил он.
Всеобщие выборы, во время которых впервые в истории страны будут избираться одновременно президент, вице-президент и депутаты национального парламента и местных органов законодательной власти, пройдут в Индонезии 17 апреля.
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В мире , Михаил Горбачев , France-Presse , Индонезия
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