Порошенко уволил губернатора Херсонской области

"Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в тексте указа.

Другим указом Порошенко временно возложил исполнение обязанностей губернатора Херсонской области на Дмитрия Бутрия.

Бутрий является членом фракции "Блок Петра Порошенко" в Херсонском областном совете. Он также занимал должность директора департамента экономического развития и торговли в областной госадминистрации.