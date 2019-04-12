Порошенко уволил губернатора Херсонской области 

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении председателя Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева, документ опубликован в пятницу на сайте главы государства.
"Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в тексте указа.
Другим указом Порошенко временно возложил исполнение обязанностей губернатора Херсонской области на Дмитрия Бутрия.
Бутрий является членом фракции "Блок Петра Порошенко" в Херсонском областном совете. Он также занимал должность директора департамента экономического развития и торговли в областной госадминистрации.