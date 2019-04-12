Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко уволил губернатора Херсонской области 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Херсонська обласна державна адміністрація
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении председателя Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева, документ опубликован в пятницу на сайте главы государства.
"Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в тексте указа.
Другим указом Порошенко временно возложил исполнение обязанностей губернатора Херсонской области на Дмитрия Бутрия.
Бутрий является членом фракции "Блок Петра Порошенко" в Херсонском областном совете. Он также занимал должность директора департамента экономического развития и торговли в областной госадминистрации.
Последние новости
Трамп объявил о госперевороте в США Перепалка Порошенко и Зеленского в прямом эфире (видео) На Урале священника отправили служить в село из-за фото жены
В мире , Украина , Андрей Гордеев , Петр Порошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под чужими именами: раскрыта тайна семьи Порошенко113
«Хам»: украинцы в бешенстве от Порошенко и Зеленского86
Получите: Россия выставила счет за «подпорченный» Крым460
Удар исподтишка: Литва вручила России ноту95
Медведев заработал больше Путина39
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Появилось видео встречи Зеленского и Макрона
В мире Европа
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Политика Армия
Пока вы спали: Черный список ЦБ слили в Сеть
Общество
Погода на выходные: будет облачно и дождливо
Погода Общество
На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин
В мире Украина
Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив
В мире Армия
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой
Наука и техника Статьи
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение