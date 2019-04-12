В Россию пытались ввезти украинскую колбасу с чумой

Россию пытались ввезти партию украинской колбасы, которая была заражена чумой.

Автомобиль без номерных знаков был остановлен пограничниками в Белгородской области . В нем находились 20 тонн мясной продукции — пакеты со свиным шпиком, свининой и колбасой. Вся продукция была без маркировки, сообщает «Интерфакс».

При анализе был обнаружен генетический материал вируса африканской чумы свиней. Вся продукция была уничтожена под контролем специалистов.

Поставки мяса и мясной продукции с Украины в Россию запрещены с 2016 года.