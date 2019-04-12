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В Россию пытались ввезти украинскую колбасу с чумой 

Вести.Ru 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В Россию пытались ввезти партию украинской колбасы, которая была заражена чумой.
Автомобиль без номерных знаков был остановлен пограничниками в Белгородской области. В нем находились 20 тонн мясной продукции — пакеты со свиным шпиком, свининой и колбасой. Вся продукция была без маркировки, сообщает «Интерфакс».
При анализе был обнаружен генетический материал вируса африканской чумы свиней. Вся продукция была уничтожена под контролем специалистов.
Поставки мяса и мясной продукции с Украины в Россию запрещены с 2016 года.
На этой неделе Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии. По мнению экспертов, минские власти занимаются реэкспортом: сертифицируют продукцию других государств как свою и поставляют в Россию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал эти меры санкциями.
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В мире , Украина , Александр Лукашенко , Россельхознадзор , Интерфакс , Белгородская Область
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