Больше не друзья? Как Трамп отвернулся от Ассанжа

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами заявил о том, что ничего не знает о WikiLeaks , назвав организацию «не моей темой». Тем не менее, еще три года назад во время своей предвыборной кампании он публично признавался в любви к проекту Джулиана Ассанжа. Тем временем в Эквадоре был задержан один из соратников Ассанжа, который пытался сбежать в Японию

Не может определиться

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне после того, как Эквадор отказался предоставлять ему дипломатическое убежище. Ассанж провел в посольстве Эквадора почти семь лет. Известно, что его задержали по запросу США, которые обвиняют его в киберпреступлениях.

Когда в Белом доме журналисты спросили у президента США Дональда Трампа, что он думает об этой ситуации, политик неожиданно ответил: «Я не знаю ничего о WikiLeaks. Это не моя тема».

Издание Politico отмечает, что отношение Трампа к WikiLeaks и Ассанжа менялось с течением времени и, порой, слишком кардинально. Если сегодня он утверждает, что это «не его тема», то во время своей предвыборной кампании в 2016 году он открыто признавался WikiLeaks в любви.

Дело в том, что тогда хакеры взломали почту Национального комитета Демократической партии , а письма, предназначенные для внутреннего пользования, были опубликованы на WikiLeaks. Считается, что это нанесло непоправимый удар по репутации Хиллари Клинтон и ее шансам на успех в президентской гонке. Сама Клинтон тогда утверждала, что WikiLeaks сделали это в сотрудничестве с Россией.

В 2016 году Дональд Трамп несколько десятков раз упоминал «открытия WikiLeaks», желая подчеркнуть коррупцию внутри Демократической партии.

«Мы обожаем WikiLeaks», — говорил он на встрече с избирателями.

Тем не менее, отношение Трампа к организации Ассанжа не всегда было таким благосклонным. В рамках интервью 2010 года американский лидер назвал WikiLeaks «бесчестной».

«Мне кажется, что это бесчестно. За это следует наказывать смертной казнью», — заявил политик.

В 2017 году Трамп в своем твиттере опубликовал несколько цитат Ассанжа.

«Джулиан Ассанж заявил о том, что 14-летний подросток мог бы взломать [Джона] Подесту — почему Национальный комитет был таким беспечным? Кроме того, он сказал, что это не русские слили ему информацию!» — писал Дональд Трамп.

Чуть позже он попытался дистанцироваться от Ассанжа.

«Нечестные СМИ любят писать, что я сотрудничаю с Джулианом Ассанжем — это ложь. Я просто транслирую то, что говорит он, это делается для того, чтобы народ… мог сам додуматься до правды. СМИ врут, чтобы сделать вид, как будто я против «разведки», хотя на самом деле я «за»!» — говорится в твите Трампа от января 2017 года.

В апреле 2017 года стало известно, что США готовятся предъявить обвинения Ассанжу в киберпреступлениях.

Отвечая на вопрос журналиста, Трамп заявил, что «не против», если Джулиана Ассанжа арестуют.

А уже в ноябре 2018 года Трамп сделал вид, что вообще не помнит, кто такой Ассанж. Тогда репортеры спросили, следует ли освободить создателя WikiLeaks.

«Я ничего о нем не знаю, правда. Ничего не знаю», — заявил президент США.

Одного за другим

На текущий момент Ассанж задержан британскими властями и ожидает экстрадиции в Штаты — суд обязал предоставить все документы по вопросу экстрадиции основателя WikiLeaks до 12 июня.

Преследование со стороны американских властей — главное опасение Ассанжа. В США за публикацию секретных документов Пентагона Госдепартамента его могут приговорить к смертной казни. В том числе он размещал закрытые данные о военных операциях США в Афганистане и Ираке, а также об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.

По данным Минюста США, в случае выдворения из Великобритании дело журналиста о кибер-преступлении будет рассматривать Окружной суд Западного округа штата. Прокурором выступит Трейси Доэрти-Маккормик — она представляла гособвинение в ходе процесса по аресту Челси Мэннинг.

Тем временем полиция Эквадора задержала соратника Джулиана Ассанжа.

Об этом заявила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Рома. По ее словам, сообщник основателя WikiLeaks был задержан при попытке улететь в Японию.

Известно, что задержанного зовут Ола Бини, он гражданин Швеции. Предполагается, что он был одним из разработчиков программного обеспечения, которое могла использовать WikiLeaks.