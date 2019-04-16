Президент Эквадора обвинил Ассанжа в попытке шпионажа

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал правила пребывания в посольстве страны в Лондоне. По его словам, он пытался вмешиваться оттуда во внутренние дела других государств, устроив в диппредставительстве "центр шпионажа".

Глава Эквадора рассказал The Guardian, что такое поведение Ассанжа нарушало все правила, в соответствии с которыми ему было предоставлено убежище. Поэтому власти страны решили, что Ассанжу пора покинуть посольство. Он отметил, что его решение о лишении Ассанжа политического убежища не является произвольным, а "основано на международном праве".

Напомним, основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, преследуемый США и их союзниками, скрывался от британских властей в посольстве Эквадора в Лондоне в течение семи лет. В прошлый четверг полиция Лондона задержала Ассанжа по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде. До 12 июня власти Соединенных Штатов должны предоставить Великобритании все документы, необходимые для экстрадиции Ассанжа.