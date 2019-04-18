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Посольству в Эквадоре не известно о «русских хакерах», связанных с Ассанжем 

РИА Новости + ещё 116 42 минуты назад
Посольство РФ в Эквадоре не располагает информацией о двух предполагаемых русских хакерах, которые могли быть связаны с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, и находится в контакте с местными властями для прояснения всех деталей, сообщили РИА Новости в посольстве.
Утром 11 апреля Ассанжа задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и назначил следующие слушания по делу на 2 мая. США обвиняют Ассанжа в сговоре с экс-военнослужащим Челси Мэннинг и публикации похищенных им служебных документов.
Глава МВД Эквадора Мариа Паула Ромо сообщила, что есть данные о проживающих в Эквадоре двух русских хакерах, которые могли быть связаны с Ассанжем и против которых будет выдвинуто обвинение.
"О двух предполагаемых "русских хакерах" посольство узнало из речи министра внутренних дел. На сегодняшний день не располагаем какой-либо информацией об этих людях, об их деятельности и возможном местонахождении, как и о том, действительно ли они являются гражданами России", — сообщило посольство.
"Находимся в тесном контакте с местными властями с целью прояснения всех деталей. Соответствующие официальные запросы были направлены в местные МИД и МВД", — добавил собеседник агентства.
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В мире , Видео , МИД , Wikileaks , МВД , РИА Новости , Эквадор
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