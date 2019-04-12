«Вы меня слышите?»: Порошенко обратился к Зеленскому

«Вы меня слышите?»: Порошенко позвал Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку со своим соперником на выборах главы государства, актером Владимиром Зеленским . Он позвонил своем визави на мобильный телефон и потребовал приехать в студию в течение 40 минут и начать дебаты. В ответ Зеленский заявил, что находится в Париже, о чем Порошенко прекрасно осведомлен.

Президент Украины Петр Порошенко позвонил своему оппоненту на выборах главы государства актеру Владимиру Зеленскому и предложил приехать в течение 40 минут в студию телеканала, чтобы досрочно начать дебаты. Это произошло в прямом эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».

«Ви мене чуєте?» (русск. Вы меня слышите?) — обратился Порошенко к сопернику. «Я вас чую», — ответил ему Зеленский.

Зеленский отказался приезжать в студию — сейчас кандидат от партии «Слуга народа» находится в Париже. Там он намерен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и такая же встреча запланирована у самого Петра Порошенко.

«Петр Алексеевич прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции, потому что его прекрасные автомобили службы безопасности меня туда сопровождали. Эта информация вам известна, у меня встреча с президентом Франции», — заявил Зеленский.

Кандидат добавил, что звонок Порошенко и призыв «прибежать» на дебаты выглядит странно. Более того, Зеленский подчеркнул, что уже договорился с Порошенко встретиться 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский» для публичных дебатов.

Порошенко в ответзаявил, что готов провести дебаты 14 апреля. После этого началась перепалка на повышенных тонах, и Зеленский повесил трубку.

Накануне кандидат в президенты Украины и действующий глава страны Петр Порошенко опубликовал видеоролик, где его соперника по предвыборной гонке Владимира Зеленского сбивает оранжевый грузовик. Кроме того, на видео содержатся намеки на употребление наркотических веществ.

Намек на наркотики связан с отказом Зеленского повторно пройти анализы на алкоголь и запрещенные вещества. Об этом заявил руководитель штаба Зеленского и юрист студии «Квартал 95» Иван Баканов.

Он отметил, что Владимир Зеленский сдал анализы на медицинское исследование в соответствии с действующим законодательством Украины.

«Если мы так часто будем об этом вспоминать, то на любую конференцию журналистов будут пускать только после сдачи анализов — это уже полный абсурд», — сказал Иван Баканов.

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на следы наркотиков и алкоголя в крови. Владимир Зеленский сдал кровь в лаборатории Eurolab. Результаты исследования не показали следов психоактивных веществ в крови кандидата. Результаты анализов Петра Порошенко также были отрицательными. Медицинская экспертиза была одним из условий проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины.

При этом шоумен поставил в качестве условия для дебатов не только тест на наркотики, но и формат дебатов. Зеленский потребовал провести их на крупнейшем стадионе Украины — киевском «Олимпийском», построенном еще в советское время и вмещающем 70 тыс. человек. Кандидат также подчеркнул, что трансляцию дебатов должны вести все без исключения телеканалы.

«В знак уважения к трети, как минимум к трети граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа», — подчеркнул Зеленский.

Порошенко согласился на условия оппонента, написав «стадион, так стадион» в своем твиттере и обратившись к Зеленскому по имени и отчеству.

При этом кандидаты, кажется, не смогли договориться о дате проведения дебатов. Как сообщает НСН, стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на организацию дебатов: представители Петра Порошенко обозначили в заявке 14 и 19 апреля, штаб Владимира Зеленского — только 19 апреля.

Ранее штаб Зеленского настаивал на проведении дебатов 19 апреля, это пятница перед днем тишины. Порошенко предложил в ответ встретиться на стадионе 14 апреля, а уже 19 числа — в телестудии.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля, об этом официально объявил ЦИК Украины. По данным ЦИК, на выборы президента страны 31 марта, на первый тур, пришли 62,8% избирателей. Больше всего людей пришли на выборы во Львовской области — там явка составила 68,91%.

Ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов. Во второй тур прошли актер Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко. Они получили 30,24% и 15,95% голосов соответственно.