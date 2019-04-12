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AFP: Далай-ламу выписали из больницы 

ТАСС 9 часов назад
Фото: Reuters
Лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV был выписан из больницы в Нью-Дели в пятницу утром. Об этом сообщило AFP со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
"Он [Далай-лама] покинул больницу в 08:00 (05:00 мск). Сейчас он чувствует себя очень хорошо", — приводит агентство слова секретаря.
9 апреля Далай-лама XIV, находясь в своей резиденции в индийском городе Дхармсала, пожаловался на чувство дискомфорта. Врачи диагностировали у него легочную инфекцию и направили на госпитализацию в больницу в Нью-Дели.
83-летний Далай-лама XIV является духовным и политическим деятелем, лауреатом Нобелевской премии мира (1989). Он активно путешествует, встречается с политическими лидерами, известными учеными, принимает участие в межконфессиональных богослужениях.
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