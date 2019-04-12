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Жителя Эстонии приговорили за «сотрудничество с ФСБ» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Тартуский уездный суд приговорил жителя Эстонии Дмитрия Козлова к 3,5 года тюрьмы за якобы сотрудничество с ФСБ России, сообщила полиция безопасности Эстонии (КаПо) в своем ежегодном докладе.
Подозрения в заговоре против государства Козлову, у которого есть эстонское и российское гражданства, были предъявлены в ноябре 2018 года, а 20 марта 2019 года ему вынесли приговор, передает ТАСС.
Козлов якобы был завербован для предоставления информации о зданиях, сотрудниках, транспорте, технике и режиме пограничного контроля в Лыунаской префектуре Департамента полиции и погранохраны.
Также сообщается, что экс-сотрудник КаПо Владимир Куликов был задержан по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами
Гендиректор эстонского ведомства Арнольд Синисалу сообщил, что задержание было проведено 26 марта, в данный момент Куликов находится под арестом.
Отмечается, что задержанный уволился из КаПо в 2012 году из-за полученной на службе травмы.
Полиция безопасности предостерегала его от посещения России, однако он совершил туда поездку, где в контакт с ним якобы вступили спецслужбы.
За время службы в КаПо Куликов признавался сотрудником года, а также был награжден орденом Орлиного креста за заслуги в деле защиты и повышения обороноспособности страны.
Напомним, в феврале в Эстонии были осуждены двое «русских шпионов» — Дениса Метсаваса приговорили к 15 годам и шести месяцам заключения, Петра Волина — к шести годам.
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В мире , Прибалтика , Дмитрий Козлов , Владимир Куликов , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Эстония
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