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Порошенко назвал сроки проведения выборов в Донбассе 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
Перед проведением выборов в Донбассе, по мнению Петра Порошенко, нужно провести разоружение военнослужащих самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
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Местные выборы в Донбассе необходимо провести не позже марта 2020 года. Такое мнение высказал украинский лидер Петр Порошенко.
«Как только безопасный компонент Минских договоренностей будет установлен, сразу перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы и таким образом завершить политический процесс», — приводит «112 Украина» слова главы государства.
Порошенко при это подчеркнул, что перед проведением выборов нужно провести разоружение военнослужащих самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также взять под контроль Киева участок границы между РФ и Украиной.
Ранее Петр Порошенко пообещал провести референдум по вступлению Украины в НАТО. Произойдет это, по его словам, когда страна будет должным образом подготовлена к присоединению к североатлантическому альянсу.
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