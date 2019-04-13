Порошенко назвал сроки проведения выборов в Донбассе

Перед проведением выборов в Донбассе, по мнению Петра Порошенко, нужно провести разоружение военнослужащих самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Местные выборы в Донбассе необходимо провести не позже марта 2020 года. Такое мнение высказал украинский лидер Петр Порошенко.

«Как только безопасный компонент Минских договоренностей будет установлен, сразу перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы и таким образом завершить политический процесс», — приводит «112 Украина» слова главы государства.

Порошенко при это подчеркнул, что перед проведением выборов нужно провести разоружение военнослужащих самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также взять под контроль Киева участок границы между РФ и Украиной.

Ранее Петр Порошенко пообещал провести референдум по вступлению Украины в НАТО. Произойдет это, по его словам, когда страна будет должным образом подготовлена к присоединению к североатлантическому альянсу.