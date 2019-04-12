«Основатель» Facebook запросил убежища у властей Эквадора

Обвиняемый в мошенничестве "основатель" Facebook Пол Челья , которому грозит экстрадиция в США , запросил убежища в Эквадоре , сообщает агентство Europa Press со ссылкой на его адвоката Роберто Кальдерона.

Челья был задержан на территории Эквадора в августе 2018 года. Позднее национальный суд страны одобрил его экстрадицию в США. Ранее СМИ сообщали, что до начала экстрадиции американец останется под стражей.

"Со стороны Чельи было высказано желание получить убежище со стороны Эквадора. Есть официальный запрос к правительству Эквадора", — заявил Кальдерон.

По словам адвоката, запрос на предоставление убежища связан с тем, что Челья опасается за свою жизнь и жизнь своих близких.

Пол Челья в 2010 году подал в суд на основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга , утверждая, что у них было соглашение, по которому Челья являлся владельцем половины компании. По заявлению юристов компании, Челья подделывал и уничтожал улики в обоснование своей претензии.

В результате иска против Чельи были выдвинуты федеральные обвинения в мошенничестве. В 2015 году обвиняемый, содержащийся под домашним арестом в ожидании суда, решил бежать.