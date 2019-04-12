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«Основатель» Facebook запросил убежища у властей Эквадора 

РИА Новости + ещё 3 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Обвиняемый в мошенничестве "основатель" Facebook Пол Челья, которому грозит экстрадиция в США, запросил убежища в Эквадоре, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на его адвоката Роберто Кальдерона.
Челья был задержан на территории Эквадора в августе 2018 года. Позднее национальный суд страны одобрил его экстрадицию в США. Ранее СМИ сообщали, что до начала экстрадиции американец останется под стражей.
"Со стороны Чельи было высказано желание получить убежище со стороны Эквадора. Есть официальный запрос к правительству Эквадора", — заявил Кальдерон.
По словам адвоката, запрос на предоставление убежища связан с тем, что Челья опасается за свою жизнь и жизнь своих близких.
Пол Челья в 2010 году подал в суд на основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, утверждая, что у них было соглашение, по которому Челья являлся владельцем половины компании. По заявлению юристов компании, Челья подделывал и уничтожал улики в обоснование своей претензии.
В результате иска против Чельи были выдвинуты федеральные обвинения в мошенничестве. В 2015 году обвиняемый, содержащийся под домашним арестом в ожидании суда, решил бежать.
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В мире , Марк Цукерберг , Пол Челья , США , Эквадор
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