Саботаж: почему Одесса «взбунтовалась» против Порошенко

Восемь дней спустя пока еще президент Порошенко подписал указ об отставке одесского губернатора Максима Степанова

«Обеспечил честные выборы! Отстранен?» — написал Степанов в своем фейсбуке в тот же день.

Глава региона отказался уходить в отставку, но все же был в нее отправлен решением правительства.

Его преемником стал бизнесмен и заместитель главы областной администрации Сергей Паращенко. В населенных пунктах, где он ведет бизнес, Порошенко в первом туре набрал гораздо больше голосов. Например, 39,5% и 44,4% на двух участках в селе Каменское (там находится кооператив Паращенко), 46% и 47% — на участках в селе Виноградовка (агрофирма Паращенко).

«Известия» объясняют назначение Паращенко его «сговорчивостью», а несговорчивость Степанова — его понимаем, что Порошенко проиграет выборы, и желанием сохранить власть при новом президенте.

При этом Степанов такой не один. Например, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отказался размещать в городе предвыборные билборды Порошенко с изображением президента России Владимира Путина