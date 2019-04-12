Саботаж: почему Одесса «взбунтовалась» против Порошенко 

Одесса «взбунтовалась» против президента Украины Петра Порошенко из-за нежелания местных чиновников фальсифицировать выборы в пользу аутсайдера, пишут «Известия».
В первом туре выборов главы государства Порошенко получил в Одесской области лишь 9,08% голосов, проиграв не только лидеру гонки Владимиру Зеленскому (41,26%), но и депутату Верховной рады Юрию Бойко (21,92%).
Восемь дней спустя пока еще президент Порошенко подписал указ об отставке одесского губернатора Максима Степанова.
«Обеспечил честные выборы! Отстранен?» — написал Степанов в своем фейсбуке в тот же день.
Глава региона отказался уходить в отставку, но все же был в нее отправлен решением правительства.
Его преемником стал бизнесмен и заместитель главы областной администрации Сергей Паращенко. В населенных пунктах, где он ведет бизнес, Порошенко в первом туре набрал гораздо больше голосов. Например, 39,5% и 44,4% на двух участках в селе Каменское (там находится кооператив Паращенко), 46% и 47% — на участках в селе Виноградовка (агрофирма Паращенко).
«Известия» объясняют назначение Паращенко его «сговорчивостью», а несговорчивость Степанова — его понимаем, что Порошенко проиграет выборы, и желанием сохранить власть при новом президенте.
При этом Степанов такой не один. Например, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отказался размещать в городе предвыборные билборды Порошенко с изображением президента России Владимира Путина.
«Вертикаль власти Порошенко становится все менее монолитной», — подытожило издание.