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Трамп обвинил демократов в бегстве жителей из Нью-Йорка 

Газета.Ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что жители Нью-Йорка массово покидают город из-за политики демократов в отношении мигрантов. Об этом он написал в своем твиттере.
Американский лидер указал на то, что демократы заблокировали законопроект об оплате обучения в колледжах для членов семей военнослужащих (Gold Star families), погибших в Ираке. При этом они одобрили поддержку для иммигрантов, подчеркнул он.
"В штате Нью-Йорк демократы заблокировали законопроект об оплате обучения в колледжах для семей Gold Star, одобрив при этом помощь нелегальным иммигрантам. Неудивительно, что так много людей покидают Нью-Йорк. Очень грустно!" — написал Трамп.
Ранее Трамп пригрозил демократам отправить нелегалов в города-убежища.
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В мире , США , Дональд Трамп , Нью-Йорк
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