На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин

В новой версии скандального ролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, актер выжил, потому что «под кайфом». Видео в фейсбуке опубликовала группа «Бойкот Партии Регионов».
В первой версии видео оранжевый КамАЗ сбивает Зеленского, после чего на экране появляется дорожка белого вещества, долларовая купюра, через которую оно кем-то вдыхается, и слоган «У каждого своя дорога».
По версии команды Зеленского, к появлению этого ролика может быть причастна команда президента Украины Петра Порошенко — впервые видео было опубликовано в телеграм-канале, связанном с главой государства.
В новой версии видео грузовик не сбивает Зеленского, а проезжает мимо, после чего на кандидата в президенты сверху сыпется белый порошок.
«С ним все хорошо, потому что он под кайфом», — гласит новый слоган.
В подписи к видео авторы группы «Бойкот Партии Регионов» спросили у министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, доволен ли он теперь. Вероятно, они подразумевали «противостояние» главы МВД с Петром Порошенко, о котором заявляли ряд местных политологов.