На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин

«Он под кайфом»: на «сбитого фурой» Зеленского высыпали белый порошок

В новой версии скандального ролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, актер выжил, потому что «под кайфом». Видео в фейсбуке опубликовала группа «Бойкот Партии Регионов».

В первой версии видео оранжевый КамАЗ сбивает Зеленского, после чего на экране появляется дорожка белого вещества, долларовая купюра, через которую оно кем-то вдыхается, и слоган «У каждого своя дорога».

По версии команды Зеленского, к появлению этого ролика может быть причастна команда президента Украины Петра Порошенко — впервые видео было опубликовано в телеграм-канале, связанном с главой государства.

В новой версии видео грузовик не сбивает Зеленского, а проезжает мимо, после чего на кандидата в президенты сверху сыпется белый порошок.

«С ним все хорошо, потому что он под кайфом», — гласит новый слоган.