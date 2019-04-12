На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин

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На «сбитого фурой» Зеленского в новом видео высыпали героин 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Новое видео с кандидатом в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским появилось в соцсетях, на этот раз в видео на шоумена высыпают вещество, похожее на героин.
На этот раз мимо Зеленского вновь проезжает фура, после чего на кандидата высыпается белый порошок, а затем появляется знакомая по первому ролику «белая дорожка» из похожего на героин вещества, передает ТАСС.
Видео с надписями: «Теперь Аваков доволен?» и «С ним все в порядке, потому что он под кайфом» первоначально было размещено на странице в Facebook под названием «Бойкот Партии Регионов». Позже это видео на своей странице разместил советник президента Юрий Бирюков. При этом он написал: «Уважаемые (кем-то и где-то) МВД! Он жив! Все хорошо! Его не задавил КАМАЗ! Закрывайте дело!».
Напомним, ранее в Telegram-канале Порошенко появился ролик, на котором фура сбивает Зеленского. Опубликованное видео смонтировано на основе рекламы шоумена в преддверии второго тура президентских выборов в стране.
Медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что публикация такого ролика свидетельствует об «агонии» Порошенко. Украинская полиция возбудила уголовное дело по факту распространения видеоролика.
Второй тур выборов президента Украины намечен на 21 апреля.
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В мире , Видео , Украина , Юрий Бирюков , Владимир Зеленский , МВД , ИТАР-ТАСС
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