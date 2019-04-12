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Далай-ламе приказали перерождаться по китайским законам 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: AP
Перерождение Далай-ламы состоится согласно законам Китая, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Реинкарнация живых будд, включая Далай-ламу, должна соблюдать государственные законы и религиозные ритуалы», — заявил дипломат на брифинге для прессы.
Он добавил, что Пекин не знает о состоянии здоровья Далай-ламы XIV.
10 апреля стало известно, что Далай-ламу госпитализировали с легочной инфекцией.
В марте Далай-лама рассказал, что, возможно, переродится в Индии, где он жил в изгнании на протяжении 60 лет.
Семь лет назад Далай-лама высказывал опасения, что XV духовный лидер Тибета будет назначен по указанию пекинских властей.
Летом 2007 года в КНР был принят закон, регулирующий религиозные нормы. По нему все «живые будды» или ламы должны получать одобрение китайского правительства.
Далай-лама XIV считается духовным лидером тибетского народа. В 1959 году он покинул Китай, и с тех пор живет в Индии. В 1989 году он был удостоен Нобелевской премии мира. Власти Китая объявили его вне закона как руководителя тибетских сепаратистов.
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В мире , Азия , МИД , Китай
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