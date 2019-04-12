Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире 

РИА Новости 1 час назад
В Сети появилось видео перепалки действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата Владимира Зеленского в эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1". Видео опубликовано в Facebook.
В эфире телепередачи Порошенко разговаривал с Зеленским по телефонной связи и пригласил его приехать в студию для проведения дебатов. Кандидат в президенты сообщил, что не может этого сделать, поскольку находится в Париже для предстоящей встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. При этом он подчеркнул, что Порошенко должен быть в курсе этого, поскольку автомобили СБУ сопровождали его по пути в аэропорт.
Кроме того, кандидат в президенты отметил, что они уже договорились провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Однако Порошенко заявил, что готов к проведению дебатов 14 апреля и не интересуется передвижениями оппонента. После этого кандидаты стали спорить и перебивать друг друга, из-за чего Зеленский попрощался и прервал звонок.
На Украине 31 марта прошли выборы президента. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Второй тур назначен на 21 апреля, в нем примут участие Порошенко и Зеленский.
Последние новости
Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа Экспертный прогноз: Россию в этом году похоронят Европа и Китай Лукашенко заявил, что в России обнаглели и "начинают выкручивать руки"
Комментарии60
В мире , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , СБУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе7
«Политический паралич»: в США поменяли отношение к РФ228
Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив19
Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»45
В РФ рассекречен документ о первой в истории миссии к Луне177
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение