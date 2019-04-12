В Сети появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

В эфире телепередачи Порошенко разговаривал с Зеленским по телефонной связи и пригласил его приехать в студию для проведения дебатов. Кандидат в президенты сообщил, что не может этого сделать, поскольку находится в Париже для предстоящей встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. При этом он подчеркнул, что Порошенко должен быть в курсе этого, поскольку автомобили СБУ сопровождали его по пути в аэропорт.

Кроме того, кандидат в президенты отметил, что они уже договорились провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Однако Порошенко заявил, что готов к проведению дебатов 14 апреля и не интересуется передвижениями оппонента. После этого кандидаты стали спорить и перебивать друг друга, из-за чего Зеленский попрощался и прервал звонок.

На Украине 31 марта прошли выборы президента. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Второй тур назначен на 21 апреля, в нем примут участие Порошенко и Зеленский.