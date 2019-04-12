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Опубликовано видео перепалки Порошенко и Зеленского 

Рамблер 12 минут назад
Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский повздорили в прямом эфире канала 1+1. Видео перепалки опубликовано на Facebook.
Порошенко находился в студии передачи «Право на власть». В какой-то момент ведущие связались с Зеленским по телефону. Тогда действующий президент пригласил его также приехать в студию и провести дебаты раньше назначенного срока.
Ранее Порошенко и Зеленский договорились подебатировать 19 апреля, за два дня до второго тура выборов, на киевском стадионе «Олимпийский». Зеленский напомнил об этом сопернику.
Также актер напомнил Порошенко, что тому известно, что Зеленский не может приехать в студию, так как находится в Париже.
После этого кандидаты стали спорить, перебивая друг друга. Это длилось несколько минут, а в итоге Зеленский вновь пригласил Порошенко на дебаты на «Олимпийском» 19 апреля и бросил трубку.
31 марта Владимир Зеленский выиграл первый тур выборов с 30,24% голосов. Петр Порошенко стал вторым с 15,95%.
Комментарии83
В мире , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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