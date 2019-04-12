Премьер-министр Австралии заявил, что гражданин страны, основатель компании WikiLeaks Джулиан Ассанж не получит "особой" помощи от Канберры, ему окажут такую же помощь, как любому австралийцу в такой ситуации.
"Ему будет оказана обычная консульская помощь, и он должен предстать перед законом. Когда австралийцы отправляются за границу и нарушают закон, они, конечно, будут отвечать за эти предположительные действия… Он не получит какого-либо особого отношения от Австралии, он получит такую же поддержку, какую мог бы получить любой другой австралиец", — заявил Моррисон в интервью телеканалу 7 news.
Ассанж был арестован в Лондоне в четверг после отказа Эквадора в убежище. Как заявил эквадорский президент Ленин Морено, британские власти дали гарантии, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь. Основателя WikiLeaks арестовали по ордеру, выданному в 2012 году за неявку в суд.
США сейчас обвиняют Ассанжа в сговоре с экс-военнослужащим Челси Мэннинг и публикации похищенных служебных документов. Минюст США сообщал, что в случае вынесения обвинительного приговора Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы. Согласно решению лондонского суда, США до 12 июня должны дать Британии документы по экстрадиции Ассанжа. В случае предъявления обвинений по закону в шпионаже основателю WikiLeaks в США может грозить казнь.