Ассанж не получит «особой» помощи от Австралии, заявил премьер

"Ему будет оказана обычная консульская помощь, и он должен предстать перед законом. Когда австралийцы отправляются за границу и нарушают закон, они, конечно, будут отвечать за эти предположительные действия… Он не получит какого-либо особого отношения от Австралии, он получит такую же поддержку, какую мог бы получить любой другой австралиец", — заявил Моррисон в интервью телеканалу 7 news.

Ассанж был арестован в Лондоне в четверг после отказа Эквадора в убежище. Как заявил эквадорский президент Ленин Морено, британские власти дали гарантии, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь. Основателя WikiLeaks арестовали по ордеру, выданному в 2012 году за неявку в суд.