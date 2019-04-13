Соратник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Ола Бини, которого полиция Эквадора задержала на пути в Японию, отпущен на свободу.
Мужчину допросили о деятельности портала, сообщает телеканал SVT со ссылкой на посольство латиноамериканской страны в Швеции. При этом шведский МИД пока не подтвердил информацию о задержании своего гражданина.
По данным эквадорских властей, Бини, который является разработчиком программного обеспечения для WikiLeaks, «способствовал попыткам дестабилизировать ситуацию в стране с целью навредить правительству».
Ассанж был задержан 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне после отказа в предоставлении ему дипломатического убежища. Британский суд вынес постановление об аресте разоблачителя. Под стражей он будет оставаться до следующего заседания суда, назначенного на 12 июня.
Ранее, как писал News.ru, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что журналист должен ответить за все свои деяния. По её словам, основатель сайта WikiLeaks является единственным иностранцем, которого всегда рады видеть в США.