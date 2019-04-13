Полиция отпустила на свободу соратника Ассанжа

Соратник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Ола Бини, которого полиция Эквадора задержала на пути в Японию , отпущен на свободу.

Мужчину допросили о деятельности портала, сообщает телеканал SVT со ссылкой на посольство латиноамериканской страны в Швеции . При этом шведский МИД пока не подтвердил информацию о задержании своего гражданина.

По данным эквадорских властей, Бини, который является разработчиком программного обеспечения для WikiLeaks, «способствовал попыткам дестабилизировать ситуацию в стране с целью навредить правительству».

Ассанж был задержан 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне после отказа в предоставлении ему дипломатического убежища. Британский суд вынес постановление об аресте разоблачителя. Под стражей он будет оставаться до следующего заседания суда, назначенного на 12 июня.