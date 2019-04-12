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Швейцария откажется от стратегических запасов кофе 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: ТАСС
Поводом стала рекомендация Управления по национальному снабжению, признавшего кофе "не имеющим критического значения для выживания человечества". Да и рисков для его импорта в Европу почти нет.
Пока государство выделяет в год 2,7 млн долларов пятнадцати компаниям, которые в обязательном порядке хранят на своих складах не для продажи более 15 тысяч тонн необжаренных зерен. Как пишет Reuters, этих запасов хватит на три месяца потребления гражданами популярного напитка. Стратегический резерв был создан здесь между Первой и Второй мировыми войнами. Сейчас в "закрома" отправляют сахар, рис, растительные масла и даже корм для животных.
Продуктовый резерв есть и в соседней Германии. По данным faz.de, 800 тысяч тонн еды распределены по 150 секретным хранилищам. На аренду и охрану помещений, а также борьбу с грызунами тратится 20 миллионов евро в год.
Как-то журналистам показали один такой склад в Бранденбурге. Их взору открылись 14 тысяч мешков, полных чечевицы и гороха. В НЗ ФРГ входят также рис и сгущенка, отдельно хранятся пшеница, рожь и овес. Ближе к истечению срока годности государство распродает провиант.
А вот в Канаде национальным богатством считается кленовый сироп. В 2012 году на одном из крупнейших его складов, чьи запасы оценивались в 30 миллионов долларов, обнаружили хищение десяти тысяч бочек. Преступники умудрились переправить крупную партию в США. В ходе настоящей спецоперации двух стран две трети продукции удалось вернуть.
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В мире , Reuters , Швейцария
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