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Порошенко в случае поражения на выборах могут вызвать на допрос по коррупционным делам 

RT на русском 9 часов назад
Фото: ТАСС
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что действующего украинского лидера Петра Порошенко в случае поражения на выборах могут вызвать на допрос по коррупционным делам.
Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что у министра спросили, будут ли открыты уголовные производства по истечении срока полномочий Порошенко для объективной оценки в рамках досудебного расследования причастности президента Украины к коррупционным правонарушениям.
На это Аваков указал, что это является риторическим вопросом, так как рядом с ним нет генерального прокурора Украины Юрия Луценко, чтобы ответить на этот вопрос, однако он высказал уверенность в том, что правоохранительные органы могут открыть производство против гражданина, который ушёл с поста президента страны и потерял в связи с этим право на неприкосновенность.
«Я не имею никаких прав. Я всего лишь политический министр. Я думаю, что, если будут основания, у нас достаточные институты, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура», —сказал он.
Глава МВД также добавил, что он лично, а также другие политические деятели, ходят на допросы в рамках различных дел, когда это требуется.
Ранее стало известно, что штаб Петра Порошенко выразил уверенность в победе во втором туре выборов.
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В мире , Украина , Юрий Луценко , Петр Порошенко , Арсен Аваков , МВД
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