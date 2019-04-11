Порошенко в случае поражения на выборах могут вызвать на допрос по коррупционным делам

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что у министра спросили, будут ли открыты уголовные производства по истечении срока полномочий Порошенко для объективной оценки в рамках досудебного расследования причастности президента Украины к коррупционным правонарушениям.

На это Аваков указал, что это является риторическим вопросом, так как рядом с ним нет генерального прокурора Украины Юрия Луценко , чтобы ответить на этот вопрос, однако он высказал уверенность в том, что правоохранительные органы могут открыть производство против гражданина, который ушёл с поста президента страны и потерял в связи с этим право на неприкосновенность.

«Я не имею никаких прав. Я всего лишь политический министр. Я думаю, что, если будут основания, у нас достаточные институты, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура», —сказал он.

Глава МВД также добавил, что он лично, а также другие политические деятели, ходят на допросы в рамках различных дел, когда это требуется.

Ранее стало известно, что штаб Петра Порошенко выразил уверенность в победе во втором туре выборов.