В НАТО прокомментировали модернизацию ПРО в Румынии

НАТО заявила, что работы по модернизации объекта противоракетной системы "Иджис" в Румынии , на время которых США разместят летом системы ПРО THAAD, не создадут "никакого наступательного потенциала".

Ранее в четверг европейское командование США сообщило, что по запросу НАТО разместит летом в Румынии систему ПРО THAAD на время технических работ и модернизации имеющегося там комплекса наземного базирования "Иджис Эшор" (Aegis Ashore).

"Объект ПРО НАТО "Иджис Эшор" в Румынии пройдет этим летом давно запланированное обновление, которое происходит со всем парком систем ПРО Aegis. Оно не обеспечит никакого наступательного потенциала для наземной системы противоракетной обороны Aegis", — говорится в сообщении альянса.

По заявлению НАТО, запланированное обновление является "частью европейского поэтапного адаптивного подхода США к противоракетной обороне, о котором было объявлено в сентябре 2009 года".

"В ходе модернизации США выполнят свои обязательства по противоракетной обороне НАТО путем временного развертывания системы THAAD в Девеселу в Румынии. Подразделение THAAD будет находиться под оперативным контролем НАТО и полным политическим контролем Североатлантического совета", — отмечается в сообщении.

В НАТО заверили, что системы будут размещены только на время работ. "Ожидается, что обновление и развертывание будут продолжаться несколько недель", — уточнил альянс. При этом подразделение THAAD "будет сосредоточено на потенциальных угрозах за пределами евроатлантического региона".

Россия обвиняет США в том, что те развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки для систем ПРО, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД. США утверждают, что эти системы носят исключительно оборонительный характер.

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. Радиус действия THAAD не превышает 200 километров.