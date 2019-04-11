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Республиканцы пожалуются генпрокурору на злоупотребления ФБР в «российском деле» 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: ТАСС
Республиканец Девин Нуньес собирается направить уведомление генеральному прокурору США Уильяму Барру, в котором говорится о нескольких "возможных нарушениях" закона со стороны ФБР в рамках "российского дела". Об этом сообщает Fox News.
Как отмечается, к нему также присоединился республиканец Джон Рэтклифф.
Нарушения были выявлены Постоянным специальным комитетом Палаты представителей США по разведке.
"В рамках этого расследования республиканцы из комитета выявили несколько возможных нарушений закона", — говорится в уведомлении.
Ранее сообщалось, что генпрокурор США оценит действия ФБР в отношении Трампа.
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