Республиканцы пожалуются генпрокурору на злоупотребления ФБР в «российском деле»

Республиканец Девин Нуньес собирается направить уведомление генеральному прокурору США Уильяму Барру, в котором говорится о нескольких "возможных нарушениях" закона со стороны ФБР в рамках "российского дела". Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, к нему также присоединился республиканец Джон Рэтклифф.

Нарушения были выявлены Постоянным специальным комитетом Палаты представителей США по разведке.

"В рамках этого расследования республиканцы из комитета выявили несколько возможных нарушений закона", — говорится в уведомлении.

Ранее сообщалось, что генпрокурор США оценит действия ФБР в отношении Трампа.