«Транснефть» считает удовлетворительным состояние нефтепровода «Дружба», о возможной остановке на ремонт которого ранее заявили в Белоруссии.
Как заявил советник президента компании Игорь Демин, за последние несколько лет «Транснефть-Диаскан» провела диагностику двух веток нефтепровода «Дружба», информирует РИА Новости.
«В целом по результатам диагностики состояние нефтепроводов признано удовлетворительным. Выявленные дефекты не требуют аварийной остановки для их ликвидации», — добавил он.
Демин подчеркнул, что «Транснефть» в случае необходимости готова помочь «в ликвидации выявленных дефектов» белорусским коллегам.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск должен закрывать нефтепроводы и нефтепродуктопроводы на ремонт, несмотря на транзит из России.
Позднее стало известно, что Белоруссия планирует капитальный ремонт пяти участков «Дружбы».
Как заявили власти Белоруссии, специалисты изучают вопрос о перекрытии нефтепровода.