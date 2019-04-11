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В Судане планируют ввести комендантский час в ночное время 

RT на русском 11 часов назад
Фото: ТАСС
Военнослужащие армии Судана заявили, что в стране будет введён комендантский час в ночное время.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на государственное телевидение Судана.
«Суданская армия предупреждает, что введёт комендантский час в ночное время», — пишет агентство.
11 апреля суданская армия заявила об отстранении главы государства Омара аль-Башира от власти. Позднее министр обороны страны Авад бен Ауф объявил о задержании аль-Башира.
Профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию в Судане.
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В мире , Конфликты , Омар аль-Башир , Судан
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