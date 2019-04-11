В Судане планируют ввести комендантский час в ночное время

Военнослужащие армии Судана заявили, что в стране будет введён комендантский час в ночное время.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на государственное телевидение Судана.

«Суданская армия предупреждает, что введёт комендантский час в ночное время», — пишет агентство.

11 апреля суданская армия заявила об отстранении главы государства Омара аль-Башира от власти. Позднее министр обороны страны Авад бен Ауф объявил о задержании аль-Башира.

Профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию в Судане.