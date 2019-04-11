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В ОБСЕ оценили нарушения в первом туре выборов президента Украины 

RT на русском 11 часов назад
Фото: ТАСС
Глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим инициативам и правам человека ОБСЕ Питер Тейлер рассказал о нарушениях в первом туре выборов президента Украины.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, во время голосования на Украине были зафиксированы различные нарушения, при этом они не могут поставить под сомнение легитимность избирательного процесса.
«На общей позитивной основе мы были свидетелями того, что были определённые нарушения правил проведения таких выборов… Все эти нарушения не имеют силы или достаточного объёма, чтобы поставить под сомнение честность этих выборов», — сказал Тейлер.
По его словам, в отчёте миссии указывается, что первый тур выборов прошёл «на конкурентной основе».
Вместе с этим он указал, что большинство из 39 кандидатов в президенты не вели активности во время предвыборной компании.
«Действующий президент был и кандидатом в президенты. Мы также увидели, что отдельные кандидаты проводили свои кампании в школах, государственных учреждениях. Мы это называем злоупотреблением админресурсом», — указал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление наблюдателей ОБСЕ по организации выборов президента на Украине.
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1
В мире , Конфликты , Украина , Сергей Лавров , Константин Затулин , ОБСЕ , Госдума
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