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Трамп: США не исключают пошагового соглашения с КНДР, но ориентируются на крупную сделку 

ТАСС + ещё 2 11 часов назад
Фото: ТАСС
Соединенные Штаты в принципе не исключают заключения с КНДР пошаговой договоренности об урегулировании проблемы ядерных разработок Пхеньяна, но ориентируются в настоящее время на крупную сделку такого рода. Об этом сообщил в четверг президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим коллегой из Республики Корея Мун Чжэ Ином, состоявшейся в Белом доме.
"Должен увидеть, какова [в реальности] сделка. Есть различные сделки помельче, которые, не исключено, могут состояться.
Могут быть выработаны пошаговые [составные] части. Однако в данный момент мы говорим о крупной сделке", — сказал Трамп, комментируя перспективы достижения соглашения с КНДР.
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В мире , Ближний Восток , Конфликты , США , КНДР , Пхеньян
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