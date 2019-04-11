Трамп: США не исключают пошагового соглашения с КНДР, но ориентируются на крупную сделку

Соединенные Штаты в принципе не исключают заключения с КНДР пошаговой договоренности об урегулировании проблемы ядерных разработок Пхеньяна , но ориентируются в настоящее время на крупную сделку такого рода. Об этом сообщил в четверг президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим коллегой из Республики Корея Мун Чжэ Ином, состоявшейся в Белом доме. "Должен увидеть, какова [в реальности] сделка. Есть различные сделки помельче, которые, не исключено, могут состояться. Могут быть выработаны пошаговые [составные] части. Однако в данный момент мы говорим о крупной сделке", — сказал Трамп, комментируя перспективы достижения соглашения с КНДР.