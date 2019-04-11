Трамп заявил, что ничего не знает об аресте Ассанжа

«Я ничего не знаю о WikiLeaks. Это не моя тема», — передает его слова РИА «Новости».

Он заявил, что не в курсе его задержания и не имеет мнения по поводу предъявленных Ассанжу Вашингтоном обвинений. По словам Трампа, дальнейшие шаги находятся в ведении генпрокурора США.