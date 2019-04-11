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Трамп заявил, что ничего не знает об аресте Ассанжа 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о WikiLeaks и аресте его основателя Джулиана Ассанжа.
«Я ничего не знаю о WikiLeaks. Это не моя тема», — передает его слова РИА «Новости».
Он заявил, что не в курсе его задержания и не имеет мнения по поводу предъявленных Ассанжу Вашингтоном обвинений. По словам Трампа, дальнейшие шаги находятся в ведении генпрокурора США.
Напомним, Эквадор отказал Ассанжу в политическом убежище, после чего он был арестован британской полицией. Ассанж опасается экстрадиции, где ему грозит смертная казнь. Минюст США уже назвал срок, который грозит создателю WikiLeaks в случае его экстрадиции.
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В мире , США , Дональд Трамп , Wikileaks , Министерство юстиции США , РИА Новости
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