"Все!": Ассанж задержан
Диппредставительство Эквадора в Лондоне отказало основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища. Журналист задержан.
Решена судьба арестованного Калви
Основатель и управляющий глава инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви переведен под домашний арест.
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил белорусского лидера Александра Лукашенко, что Россия не вводит против Белоруссии продуктовых санкций.
«Виртуальный кандидат»: Порошенко унизил Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко назвал своего соперника на выборах Владимира Зеленского «виртуальным кандидатом», не готовым к реальной политике.
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о завершающей стадии испытаний новейшей межконтинентальной баллистической ракеты тяжёлого класса «Сармат».
Коллектор пригрозил изнасиловать жену должника
«50 оттенков серого»
Следователи Твери возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего коллектора, который ворвался в дом должника, по части 2 статьи 159 УК России («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия»), говорится на сайте регионального управления ведомства.
«Вернуть детям мать»: МИД РФ обратился с требованием к США
МИД России потребовал освободить гражданку России Богдану Осипову, обвиняемую в США в похищении собственных детей и вымогательстве.
Пригожин обратился к защитившей Путина Волочковой
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова балерины Анастасии Волочковой, которая посоветовала недовольным жизнью россиянам покинуть страну.
Крым наш? Пашинян ушел от ответа
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил в ПАСЕ, почему страна голосует против антироссийских резолюций.