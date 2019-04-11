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Пока вы не уснули: Ассанжа задержали, Калви покинул СИЗО 

Рамблер 1 час назад

"Все!": Ассанж задержан

Диппредставительство Эквадора в Лондоне отказало основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища. Журналист задержан.

Решена судьба арестованного Калви

Основатель и управляющий глава инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви переведен под домашний арест.

Россию обвинили в подготовке войны в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».

«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил белорусского лидера Александра Лукашенко, что Россия не вводит против Белоруссии продуктовых санкций.

«Виртуальный кандидат»: Порошенко унизил Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко назвал своего соперника на выборах Владимира Зеленского «виртуальным кандидатом», не готовым к реальной политике.

«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о завершающей стадии испытаний новейшей межконтинентальной баллистической ракеты тяжёлого класса «Сармат».

Коллектор пригрозил изнасиловать жену должника

«50 оттенков серого»
Следователи Твери возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего коллектора, который ворвался в дом должника, по части 2 статьи 159 УК России («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия»), говорится на сайте регионального управления ведомства.

«Вернуть детям мать»: МИД РФ обратился с требованием к США

МИД России потребовал освободить гражданку России Богдану Осипову, обвиняемую в США в похищении собственных детей и вымогательстве.

Пригожин обратился к защитившей Путина Волочковой

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова балерины Анастасии Волочковой, которая посоветовала недовольным жизнью россиянам покинуть страну.

Крым наш? Пашинян ушел от ответа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил в ПАСЕ, почему страна голосует против антироссийских резолюций.
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В мире , Видео , Эквадор
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