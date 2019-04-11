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Грузия приняла «историческое решение» в ответ на неплатежи России в ПАСЕ 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Грузия приняла решение добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тыс. евро в знак поддержки и в ответ на российские невыплаты, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Для маленькой Грузии за 20 лет ее членства в СЕ это решение — историческое, такие решения принимаются ответственными членами Совета Европы», — заявила министр юстиции Теа Цулукиани.
По ее словам, европейские институты признают прогресс Грузии, и это делают даже критически настроенные к стране политики.
Теа Цулукиани считает, что взнос Грузии поможет СЕ в преодолении финансового кризиса.
Накануне в ПАСЕ выступил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который коснулся вопроса невыплаты Россией членских взносов и назвал это «попыткой принизить европейские стандарты и общие ценности».
Бюджет Грузии на этот год составляет 4,8 млрд долларов, дефицит — примерно 100 млн долларов.
Традиционно Грузия вносит в бюджет СЕ около 270 тыс. евро.
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы с призывом к России сформировать делегацию и заплатить взносы.
«Угрозы приостановить права России в ПАСЕ и СЕ в случае неуплаты взноса и вовсе неуместны. СЕ рискует не только денег за пару лет лишиться, но потерять самую крупную страну Европы, 7% своего бюджета и 50% своей роли», — указал он.
Россия ежегодно переводила в бюджет Совета Европы около 30 млн евро и была одним из крупнейших доноров организации. Россия не выплачивает взносы с июня 2017 года.
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В мире , Видео , Алексей Пушков , Совет Европы , Совет Федерации , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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