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Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Этот саммит в Брюсселе тоже начинался легко и непринужденно. Так бывает, когда показной, на грани истерики, развязностью хотят скрыть внутреннюю пустоту. Если не знать, что к чему, можно было решить, что они опять продлевают антироссийские санкции. Юнкер, как водится, перепутал флаги, на этот раз во время фото с премьером Нидерландов Рютте. Иные путали Меркель и Мэй с флагом ЕС. "Тоже мне, цвет настроения синий. Как дуры, в одинаковом пришли", — представляя, как он задал бы им все 50 оттенков серого, думал Макрон. И не только про их наряд.
Мысли-то у двух дам тоже были схожими. Обе полагали, что Британия заслужила европейское снисхождение. Он же считал иначе. До трех. Недель максимум, а потом: аu revoir. Но все путались в числах. 12 апреля, 22 мая, 30 июня, 31 декабря, 31 марта. В итоге выбрали дату, о которой даже не упоминали. Но именно она оказалась самой логичной. И не только потому, что крайний срок Brexit'а перенесли на Хеллоуин. Ну не могут они, чтобы совсем без символики. Однако дело еще и в том, что 31 октября заканчивается мандат нынешней Еврокомиссии. Вот и приурочили. Мол, мучились они вместе, пусть и выйдут они в один день.
Еврокомиссия — точно. У нее вариантов нет. Контракт. А у Британии контракта нет, поэтому варианты остаются. Ей уготовили, как они это назвали, "гибкий график". Такой же, как шланг. Все зависит от давления и напора. Может продолжать капать… на мозги, может смыть к чертовой бабушке, а может и прорваться в любом месте. Если Палата общин все-таки ратифицирует соглашение раньше, то выход состоится в первый же день следующего месяца. При этом "раньше" у них — понятие ограниченное. 22-м мая. Если до него не случится, то Британии тоже придется выбирать Европарламент.
А Мэй очень бы этого не хотелось. Во-первых, это деньги. Во-вторых, какой смысл их тратить, если это ненадолго. Если не уйдут сами, то их выставят с позором, и тогда, в-третьих, каждая копейка будет на счету. Ну и в-четвертых, результаты голосования или, как его окрестили, "неофициально-повторного референдума по Brexit'у" могут оказаться такими, что все опять перевернется с ног на голову. На ее, Терезы Мэй, больную голову. Тем более сегодня с утра. Во всех этих хитросплетениях и нормальному человеку без бутылки не разобраться. А она привыкла после треволнений искать истину на дне. Там, возможно, и обнаружила самый подходящий вариант.
Ее же предупредили: если Лондон саботирует евровыборы, то уже 1-го июня Британия выйдет из ЕС автоматически. Впрочем, пока условились, что ее, как двоечника, оставляют на осень. Не справится — отчислят без всякого сожаления. Хотя никто и не скажет, что "это просто праздник какой-то". Потому что все знают, какой. И чья маска будет иметь на нем наибольший успех, тоже, наверное, догадываются. И только самой Терезе Мэй можно будет ничего не выдумывать, а так и прийти в своем. И сказать, что она вырядилась как Меркель. На Хеллоуин ведь так и случается. Выходит всякая нечисть. И только на следующее утро наступает День всех святых.
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В мире , Европа , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , Брюссель , Нидерланды
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