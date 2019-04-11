Достоинством в Пенс. Вице-президент США позвенел в ООН своим номиналом

Если у тебя фамилия Пенс, то что бы она ни значила на твоем языке, лучше следить за этим самым своим языком. А то ведь дадут сдачи той же монетой и назовут твое поведение соответствующим твоему номиналу. Вице-президент США — это, конечно, не мелочь какая-нибудь пузатая. Фигура. Но, как ни крути, а орел не получается. Одни решки. Или, как говорили в детстве, "орешки". Причем в его случае — на морозе. То есть звенят, да и только.

Хотя Майк Пенс нарисовался в Совете Безопасности ООН , чтобы лично вмешаться в дела Венесуэлы через экстренное заседание по ней, это совсем не потому, что у Штатов до сих пор нет в Совбезе своего постоянного представителя. Он прибыл именно как тяжелая артиллерия. Чтобы зарядить так зарядить. Белый дом, правда, охотней ударил бы сразу по Каракасу и не в переносном смысле. Но пока переносит эту атаку в Совбез. Потому что надо же что-то делать. А то Гуаидо еще 6-го апреля вроде как приступил к финальной фазе государственного переворота — операции "Свобода", а на свободе по-прежнему Николас Мадуро . Правит и в ус себе не дует.

Поэтому решили США обойти его там, где им и стены должны помогать. На своей территории. Хотя считается, что ООН — это территория мира. Но ведь находится-то она в Нью-Йорке. Вот и пришел сюда второй американский человек как хозяин, чтобы выпроводить того, кто ему нежелателен.

"При всем уважении, господин посол, — сказал он полпреду Венесуэлы Самуэлю Монкаде, — вам не следует быть здесь. Вам необходимо вернуться домой и сказать своему президенту, что его время вышло". Он еще добавил, в чью пользу вышло. Но это было бы понятно и по умолчанию.

Комбинация простая, как детский мат. Выгнать из Совбеза представителя Мадуро. Прописать вместо него представителя Гуаидо. Причем Гуаидо может даже не знать, кто это. И через него признать уже и самого Гуаидо. Получится, что не где-нибудь, а в самой Организации Объединенных Наций. Все. Бинго. Сразу не вышло. Даже союзники, от которых Пенс, видимо, ожидал горячей поддержки в стиле "Ату его!", слегка опешили. Оценили вице-президента по достоинству. От него у них еще долго в ушах звенело.

По сути, это было кощунство в квадрате. Во-первых, говорить такие вещи в ООН, в этом храме дипломатии, это, примерно, что плевать на алтарь. Во-вторых, он сделал это под предлогом "сложной гуманитарной обстановки". Будто, никто здесь не в курсе, кого Венесуэла должна за это "благодарить". Трудно понять, на что конкретно рассчитывал Пенс. Но вряд ли на откровенно язвительную улыбку боливарианского посла. Тот и бровью не повел, не то что ногами. Он-то здесь постоянный представитель суверенного государства. А вот вице-президент США — явление временное. Поэтому, выражаясь его языком, "при всем уважении", именно ему и пришлось уйти.