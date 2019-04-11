Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Достоинством в Пенс. Вице-президент США позвенел в ООН своим номиналом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Если у тебя фамилия Пенс, то что бы она ни значила на твоем языке, лучше следить за этим самым своим языком. А то ведь дадут сдачи той же монетой и назовут твое поведение соответствующим твоему номиналу. Вице-президент США — это, конечно, не мелочь какая-нибудь пузатая. Фигура. Но, как ни крути, а орел не получается. Одни решки. Или, как говорили в детстве, "орешки". Причем в его случае — на морозе. То есть звенят, да и только.
Хотя Майк Пенс нарисовался в Совете Безопасности ООН, чтобы лично вмешаться в дела Венесуэлы через экстренное заседание по ней, это совсем не потому, что у Штатов до сих пор нет в Совбезе своего постоянного представителя. Он прибыл именно как тяжелая артиллерия. Чтобы зарядить так зарядить. Белый дом, правда, охотней ударил бы сразу по Каракасу и не в переносном смысле. Но пока переносит эту атаку в Совбез. Потому что надо же что-то делать. А то Гуаидо еще 6-го апреля вроде как приступил к финальной фазе государственного переворота — операции "Свобода", а на свободе по-прежнему Николас Мадуро. Правит и в ус себе не дует.
Поэтому решили США обойти его там, где им и стены должны помогать. На своей территории. Хотя считается, что ООН — это территория мира. Но ведь находится-то она в Нью-Йорке. Вот и пришел сюда второй американский человек как хозяин, чтобы выпроводить того, кто ему нежелателен.
"При всем уважении, господин посол, — сказал он полпреду Венесуэлы Самуэлю Монкаде, — вам не следует быть здесь. Вам необходимо вернуться домой и сказать своему президенту, что его время вышло". Он еще добавил, в чью пользу вышло. Но это было бы понятно и по умолчанию.
Комбинация простая, как детский мат. Выгнать из Совбеза представителя Мадуро. Прописать вместо него представителя Гуаидо. Причем Гуаидо может даже не знать, кто это. И через него признать уже и самого Гуаидо. Получится, что не где-нибудь, а в самой Организации Объединенных Наций. Все. Бинго. Сразу не вышло. Даже союзники, от которых Пенс, видимо, ожидал горячей поддержки в стиле "Ату его!", слегка опешили. Оценили вице-президента по достоинству. От него у них еще долго в ушах звенело.
По сути, это было кощунство в квадрате. Во-первых, говорить такие вещи в ООН, в этом храме дипломатии, это, примерно, что плевать на алтарь. Во-вторых, он сделал это под предлогом "сложной гуманитарной обстановки". Будто, никто здесь не в курсе, кого Венесуэла должна за это "благодарить". Трудно понять, на что конкретно рассчитывал Пенс. Но вряд ли на откровенно язвительную улыбку боливарианского посла. Тот и бровью не повел, не то что ногами. Он-то здесь постоянный представитель суверенного государства. А вот вице-президент США — явление временное. Поэтому, выражаясь его языком, "при всем уважении", именно ему и пришлось уйти.
Последние новости
Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа Экспертный прогноз: Россию в этом году похоронят Европа и Китай Лукашенко заявил, что в России обнаглели и "начинают выкручивать руки"
Комментарии
В мире , Конфликты , США , Николас Мадуро , Майк Пенс , Совбез ООН , ООН , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»356
Разгромная победа: названы итоги выборов на Украине4
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез15
Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин2
Скрыть улики: Япония и США собирают обломки F-3532
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение