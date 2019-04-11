Новым мэром Таллина стал русскоязычный политик

Русскоязычный политик, член Центристской партии, председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт в четверг был избран новым мэром эстонской столицы, сообщила пресс-служба мэрии.

"За Кылварта проголосовали 45 депутатов горсобрания из 70-ти принимавших участие в голосовании, 25 были против. Всего в горсобрании насчитываются 79 депутатов", — говорится в сообщении.

Прежний мэр Таллина , член Центристской партии Таави Аас, ставший депутатом парламента после прошедших 3 марта выборов, заявил, что покидает свой пост и переходит на работу в высший орган законодательной власти. Позже правление правящей в Таллине Центристской партии утвердило Кылварта кандидатом в мэры.

Кылварт — кореец по национальности, родился в Казахстане в 1977 году, с трех лет живет в Таллине. Он неоднократно выступал в защиту русскоязычного образования в Эстонии, отстаивая право школ и гимназий самим выбирать язык обучения.

На прошедших 3 марта выборах в парламент Эстонии Кылварт вновь был избран депутатом высшего законодательного органа республики, но заявил, что откажется от депутатского мандата, чтобы продолжить работу в системе городской власти.

В последние годы политик активно занимался подготовкой и проведением в Таллине мероприятий "Тотального диктанта". В 2019 году Таллин стал столицей международной акции. Он также является основателем эстонского Союза тхэквондо. На протяжении долгих лет он совмещает руководство организацией с личными тренировками и тренерской деятельностью.