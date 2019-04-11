Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новым мэром Таллина стал русскоязычный политик 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Русскоязычный политик, член Центристской партии, председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт в четверг был избран новым мэром эстонской столицы, сообщила пресс-служба мэрии.
"За Кылварта проголосовали 45 депутатов горсобрания из 70-ти принимавших участие в голосовании, 25 были против. Всего в горсобрании насчитываются 79 депутатов", — говорится в сообщении.
Прежний мэр Таллина, член Центристской партии Таави Аас, ставший депутатом парламента после прошедших 3 марта выборов, заявил, что покидает свой пост и переходит на работу в высший орган законодательной власти. Позже правление правящей в Таллине Центристской партии утвердило Кылварта кандидатом в мэры.
Кылварт — кореец по национальности, родился в Казахстане в 1977 году, с трех лет живет в Таллине. Он неоднократно выступал в защиту русскоязычного образования в Эстонии, отстаивая право школ и гимназий самим выбирать язык обучения.
На прошедших 3 марта выборах в парламент Эстонии Кылварт вновь был избран депутатом высшего законодательного органа республики, но заявил, что откажется от депутатского мандата, чтобы продолжить работу в системе городской власти.
В последние годы политик активно занимался подготовкой и проведением в Таллине мероприятий "Тотального диктанта". В 2019 году Таллин стал столицей международной акции. Он также является основателем эстонского Союза тхэквондо. На протяжении долгих лет он совмещает руководство организацией с личными тренировками и тренерской деятельностью.
Последние новости
Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа Экспертный прогноз: Россию в этом году похоронят Европа и Китай Лукашенко заявил, что в России обнаглели и "начинают выкручивать руки"
Комментарии
В мире , Прибалтика , Таллин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»395
Разгромная победа: названы итоги выборов на Украине8
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез16
Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин2
Скрыть улики: Япония и США собирают обломки F-3535
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение