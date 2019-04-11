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Суд Лондона оставил Ассанжа под арестом 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вестминстерский суд Лондона принял решение оставить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под стражей до продолжения разбирательства.
Следующее заседание по делу назначено на 12 июня. Оно состоится в Королевском суде, сообщает ТАСС.
Суд признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог. Доводы, по которым разоблачитель решил проигнорировать явку в суд в 2012 году, были названы недостаточными.
Сам Ассанж виновным в нарушении закона не считает, о чем и заявил в ходе заседания.
Основатель WikiLeaks был задержан 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как его лишили дипломатического убежища. Его экстрадиции добиваются Швеция и США по обвинениям в изнасиловании и публикации секретных документов.
Ранее News.ru писал, что российский сенатор Константин Косачёв назвал задержание Ассанжа местью за работу созданного им интернет-ресурса. По его мнению. Вашингтон добивается выдачи разоблачителя с целью пресечь появление у него последователей.
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Комментарии
В мире , Криминал , Происшествия , Константин Косачев , Wikileaks , ИТАР-ТАСС
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