Суд Лондона оставил Ассанжа под арестом

Вестминстерский суд Лондона принял решение оставить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под стражей до продолжения разбирательства.

Следующее заседание по делу назначено на 12 июня. Оно состоится в Королевском суде, сообщает ТАСС.

Суд признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог. Доводы, по которым разоблачитель решил проигнорировать явку в суд в 2012 году, были названы недостаточными.

Сам Ассанж виновным в нарушении закона не считает, о чем и заявил в ходе заседания.

Основатель WikiLeaks был задержан 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как его лишили дипломатического убежища. Его экстрадиции добиваются Швеция и США по обвинениям в изнасиловании и публикации секретных документов.