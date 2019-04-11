Эквадор приостановил гражданство Ассанжа

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсиа заявил, что эквадорская гражданство основателя и бывшего главного редактора Wikileaks приостановлено с 10 апреля.

«В отношении присуждения гражданства Эквадора Джулиану Ассанжу: оно было приостановлено со вчерашнего дня по решению министерства иностранных дел», — приводит РИА Новости слова министра иностранных дел страны Хосе Валенсиа.

11 апреля Ассанж был задержан британской полицией в эквадорском посольстве в Лондоне, после того власти Эквадора отказали ему в убежище.

Позднее Вестминстерский суд Лондона оставил Ассанжа под стражей. Бывшего главного редактора WikiLeaks признали виновным в нарушении условий освобождения под залог.