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Эквадор приостановил гражданство Ассанжа 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсиа заявил, что эквадорская гражданство основателя и бывшего главного редактора Wikileaks приостановлено с 10 апреля.
«В отношении присуждения гражданства Эквадора Джулиану Ассанжу: оно было приостановлено со вчерашнего дня по решению министерства иностранных дел», — приводит РИА Новости слова министра иностранных дел страны Хосе Валенсиа.
11 апреля Ассанж был задержан британской полицией в эквадорском посольстве в Лондоне, после того власти Эквадора отказали ему в убежище.
Позднее Вестминстерский суд Лондона оставил Ассанжа под стражей. Бывшего главного редактора WikiLeaks признали виновным в нарушении условий освобождения под залог.
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В мире , Криминал , Происшествия , МИД , Wikileaks , РИА Новости , Эквадор
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