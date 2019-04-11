Адвокат Сноудена прокомментировал задержание Ассанжа

«Очень печально, что такие события в части грубейшего нарушения прав человека происходят в Великобритании по запросу американской стороны. В этом случае приходится только разводить руками, потому что мы прекрасно понимаем, что Джулиан Ассанж, который получил известность из-за ряда публикаций, в том числе и о военных операция США в Афганистане и Ираке, о содержании людей в тюрьме в Гуантанамо, после этого подвергся тотальному преследованию. Он был вынужден, как мышонок, спрятаться в посольстве Эквадора и находиться там продолжительное время», — сказал он.

По словам эксперта, политика Эквадора и его нежелание портить отношения с Соединёнными Штатами привели к аресту Джулиана Ассанжа.

«Это очень циничный поступок и одной и другой стороны. Я очень надеюсь на квалифицированную работу моих коллег в Великобритании, которые окажут Ассанжу посильную правовую помощь. Также надеюсь, что всё таки не будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — считает Асафов.

Ранее британская полиция задержала Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.