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Адвокат Сноудена прокомментировал задержание Ассанжа 

RT на русском 3 часа назад
Фото: RT на русском
Адвокат бывшего специального агента ЦРУ Эдварда Сноудена, первый вице-президент Федерального Союза адвокатов России Анатолий Кучерена прокомментировал задержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
«Очень печально, что такие события в части грубейшего нарушения прав человека происходят в Великобритании по запросу американской стороны. В этом случае приходится только разводить руками, потому что мы прекрасно понимаем, что Джулиан Ассанж, который получил известность из-за ряда публикаций, в том числе и о военных операция США в Афганистане и Ираке, о содержании людей в тюрьме в Гуантанамо, после этого подвергся тотальному преследованию. Он был вынужден, как мышонок, спрятаться в посольстве Эквадора и находиться там продолжительное время», — сказал он.
По словам эксперта, политика Эквадора и его нежелание портить отношения с Соединёнными Штатами привели к аресту Джулиана Ассанжа.
«Это очень циничный поступок и одной и другой стороны. Я очень надеюсь на квалифицированную работу моих коллег в Великобритании, которые окажут Ассанжу посильную правовую помощь. Также надеюсь, что всё таки не будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — считает Асафов.
Ранее британская полиция задержала Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
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Комментарии
В мире , Криминал , Происшествия , Эдвард Сноуден , Анатолий Кучерена , Джулиан Ассанж , Wikileaks , ЦРУ , Великобритания , Эквадор
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