Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гройсман отшутился на вопрос о поддержке Порошенко 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ушел от прямого ответа на вопрос журналистов, поддерживает ли он действующего президента страны Петра Порошенко.
"А что, Петр Алексеевич нуждается в поддержке? Я этого не увидел. Он нормально ходит!", — отшутился премьер в комментарии корреспонденту "Громадське".
При этом в январе на предвыборном форуме Порошенко Гройсман поддержал выдвижение действующего президента страны на новый срок, напоминает телеканал.
Первый тур выборов главы государства прошел на Украине 31 марта. Ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов, во второй тур прошли Зеленский и Порошенко. Заключительный этап голосования назначен на 21 апреля.
Последние новости
Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа Экспертный прогноз: Россию в этом году похоронят Европа и Китай Лукашенко заявил, что в России обнаглели и "начинают выкручивать руки"
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Гройсман
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»413
Разгромная победа: названы итоги выборов на Украине14
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез19
Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин2
Скрыть улики: Япония и США собирают обломки F-3535
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение