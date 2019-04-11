Гройсман отшутился на вопрос о поддержке Порошенко

"А что, Петр Алексеевич нуждается в поддержке? Я этого не увидел. Он нормально ходит!", — отшутился премьер в комментарии корреспонденту "Громадське".

При этом в январе на предвыборном форуме Порошенко Гройсман поддержал выдвижение действующего президента страны на новый срок, напоминает телеканал.

Первый тур выборов главы государства прошел на Украине 31 марта. Ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов, во второй тур прошли Зеленский и Порошенко. Заключительный этап голосования назначен на 21 апреля.