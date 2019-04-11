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В деле Ассанжа обнаружился «российский след» 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство Эквадора представит прокуратуре информацию о двух предполагаемых российских хакерах, которые якобы могли быть связаны с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, сообщил министр внутренних дел республики.
Сообщение об этом передает РИА «Новости».
Напомним, Ассанжа задержали в Лондоне после того, как Эквадор отказал ему в убежище якобы из-за его «невежливого и агрессивного» поведения.
Власти Эквадора утверждали, что Британия якобы гарантировала невыдачу Ассанжа США, хотя основанием для ареста является как раз запрос Вашингтона на экстрадицию. Адвокат Ассанжа заявил о значительном риске выдачи его клиента Соединенным Штатам, где ему грозит смертная казнь.
Американист Виктор Олевич выразил уверенность, что британская сторона планирует передать Ассанжа в руки американских спецслужб.
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В мире , Генпрокуратура РФ , Wikileaks , РИА Новости , Эквадор
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