«Порошенко изолировать»: украинцев возмутил ролик со «смертью» Зеленского

Пользователи соцсетей посчитали, что ролик, на котором показана «смерть» Владимира Зеленского под колёсами грузовика, дело рук команды Петра Порошенко . Украинцы назвали действующего главу государства неадекватным и пожелали ему поскорее сложить полномочия.

Смонтированное видео со «смертью» кандидата, в основу которого лёг предвыборный ролик Зеленского, был опубликован 10 апреля в телеграм-канале, связанном с Порошенко. После ДТП на экране появляется слоган «У каждого своя дорога», а над ним — дорожка порошкообразного вещества белого цвета, которая вдыхается через свернутую в трубку долларовую купюру.

Команда Зеленского в ответе, размещённом в Facebook, недоумевает от чего Пётр Порошенко получает больше удовольствия: от автомобильной аварии или от «белой дорожки».

В комментариях сторонников кандидата в президенты поддержали пользователи Сети.

«Да этот Порошенко больной, его срочно нужно изолировать от общества», — отметила Людмила Карагоцкая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — ред.).

«Вот как раз эти фанаты Порошенко наркоманы…я не знаю под каким препаратом нужно быть, чтобы создать такое видео», — негодует Александра Ткаченко.

«Такая пропаганда только больше убеждает в неадекватности Порошенка и его окружения, это только на пользу Зеленского!» — подчеркнула Алла Гелевера.

Всего под постом оставлено более 2,5 тысяч комментариев, большинство из которых негативны по отношению к действующему главе государства.