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«Порошенко изолировать»: украинцев возмутил ролик со «смертью» Зеленского 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters
Пользователи соцсетей посчитали, что ролик, на котором показана «смерть» Владимира Зеленского под колёсами грузовика, дело рук команды Петра Порошенко. Украинцы назвали действующего главу государства неадекватным и пожелали ему поскорее сложить полномочия.
Смонтированное видео со «смертью» кандидата, в основу которого лёг предвыборный ролик Зеленского, был опубликован 10 апреля в телеграм-канале, связанном с Порошенко. После ДТП на экране появляется слоган «У каждого своя дорога», а над ним — дорожка порошкообразного вещества белого цвета, которая вдыхается через свернутую в трубку долларовую купюру.
Команда Зеленского в ответе, размещённом в Facebook, недоумевает от чего Пётр Порошенко получает больше удовольствия: от автомобильной аварии или от «белой дорожки».
В комментариях сторонников кандидата в президенты поддержали пользователи Сети.
«Да этот Порошенко больной, его срочно нужно изолировать от общества», — отметила Людмила Карагоцкая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — ред.).
«Вот как раз эти фанаты Порошенко наркоманы…я не знаю под каким препаратом нужно быть, чтобы создать такое видео», — негодует Александра Ткаченко.
«Такая пропаганда только больше убеждает в неадекватности Порошенка и его окружения, это только на пользу Зеленского!» — подчеркнула Алла Гелевера.
Всего под постом оставлено более 2,5 тысяч комментариев, большинство из которых негативны по отношению к действующему главе государства.
Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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