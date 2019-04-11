Ассанжа арестовали еще раз

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа еще раз арестовали из-за запроса об экстрадиции. Об этом говорится в заявлении Службы полиции Лондона.

Как отмечается, это произошло после его прибытия в центральный полицейский участок британской столицы. «Он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом в кратчайшие сроки», — указывается в заявлении.

Адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон в своем Twitter-аккаунте сообщила, что второй арест связан с запросом США об экстрадиции. Он был выдан в декабре 2017 года и связан с делом Брэдли Мэннинга (сейчас известного под женским именем Челси) — бывшего военнослужащего разведки США и одного из главных информаторов WikiLeaks.

Ранее 11 апреля Ассанжа арестовала британская полиция. Формальный повод — ордер, выданный еще в июне 2012 года из-за его неявки в суд.

Сообщалось, что стражей порядка пригласил в здание дипломатической миссии посол после того, как разоблачителю было отказано в дальнейшем предоставлении убежища. Президент Эквадора Ленин Морено указал, что такое решение было принято из-за невежливого и агрессивного поведения Ассанжа, а также неоднократных нарушений им международных конвенций.