Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ассанжа арестовали еще раз 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Matt Dunham / AP
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа еще раз арестовали из-за запроса об экстрадиции. Об этом говорится в заявлении Службы полиции Лондона.
Как отмечается, это произошло после его прибытия в центральный полицейский участок британской столицы. «Он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом в кратчайшие сроки», — указывается в заявлении.
Адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон в своем Twitter-аккаунте сообщила, что второй арест связан с запросом США об экстрадиции. Он был выдан в декабре 2017 года и связан с делом Брэдли Мэннинга (сейчас известного под женским именем Челси) — бывшего военнослужащего разведки США и одного из главных информаторов WikiLeaks.
Ранее 11 апреля Ассанжа арестовала британская полиция. Формальный повод — ордер, выданный еще в июне 2012 года из-за его неявки в суд.
Сообщалось, что стражей порядка пригласил в здание дипломатической миссии посол после того, как разоблачителю было отказано в дальнейшем предоставлении убежища. Президент Эквадора Ленин Морено указал, что такое решение было принято из-за невежливого и агрессивного поведения Ассанжа, а также неоднократных нарушений им международных конвенций.
Ассанж проживал в посольстве Эквадора в британской столице более шести лет. Он попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи в Швецию, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все же опасается выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь за публикацию секретных документов Пентагона.
Последние новости
Арестованного в Москве инвестора из США отпустили домой Ассанжа арестовали Армия Судана взяла власть в стране
Комментарии
В мире , Происшествия , Брэдли Мэннинг , Пентагон , Wikileaks , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»426
Разгромная победа: названы итоги выборов на Украине16
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез20
Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин2
Скрыть улики: Япония и США собирают обломки F-3536
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение